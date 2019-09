Il Papa vola in Africa, nelle periferie del mondo

Ecco il veicolo che porterà papa francesco in giro in Madagascar. Maputo in Mozambico, Antananarivo in Madagascar e Port Louis alle Mauritius sono le tappe del viaggio che inizia mercoledì 4 settembre.

7 giorni dopo 3 anni

Francesco torna in Africa per sette giorni dopo il viaggio apostolico del 2015 quando fece tappa in Kenya, Uganda e nella Repubblica centrafricana. Il Papa pronuncerà una quindicina di discorsi. Ma gli appuntamenti più toccanti saranno come sempre quelli nelle periferie di Maputo e Antananarivo per la visita ad un ospedale e per una preghiera speciale per i lavoratori.

La messa in una cava

Tre volte all'anno, padre Pedro Opeka celebra la messa in una vasta cava grigia sulle colline sopra la capitale del Madagascar. Domenica 8 settembre avrà un ospite molto speciale presso l'altare di granito dove presta servizio ai suoi parrocchiani - il suo vecchio insegnante, Papa Francesco.

Figlio di un muratore sloveno, padre Opeka ha studiato teologia sotto il papa nella loro nativa Argentina quando erano entrambi giovani, prima di dedicarsi alla costruzione di comunità per il popolo del Madagascar, una delle nazioni più povere del mondo.

Il volo di Alitalia

Sarà, come da tradizione, la compagnia Alitalia ad accompagnare Papa Francesco nel suo viaggio di sette giorni in Africa. Bergoglio parte alle ore 8.00 per Maputo con il volo Alitalia "AZ 4000", operato con un Airbus A330 battezzato "Giovanni Battista Tiepolo". E' quanto fa sapere la compagnaia di bandiera. L'atterraggio all'aeroporto della capitale del Mozambico è previsto alle ore 18.30.