Amazzonia in fiamme: il Brasile chiede aiuto

Sei Stati nell'Amazzonia brasiliana hanno chiesto aiuto militare per combattere il record di incendi che stanno distruggendo il polmone della Terra. I 44mila soldati brasiliani non basterebbero da soli per spegnere le famme, per questo il Brasile ha chiesto l'aiuto internazionale. Il presidente Bolsonaro ha accusato le Ong del disastro, ma poi giovedì ha corretto il tiro ammettendo che gli agricoltori potrebbero essere coinvolti.

Le truppe brasiliane e gli aiuti internazionali

Il Brasile ha 44.000 militari di stanza nella sua Amazzonia settentrionale per combattere gli incendi boschivi, ha detto Raul Botelho, capo di stato maggiore dell'esercito.

"Tutti gli aiuti sono benvenuti, li considereremo, non soltanto gli Stati Uniti ci hanno offerto aiuto, ma anche il Cile - dice Fernando Azevedo e Silva, ministro della Difesa brasiliano - Abbiamo già aiutato il Cile in alcuni incidenti con i nostri idrovolanti. Quindi il Cile ci ha offerto aiuto, l'Ecuador anche, se non sbaglio... Valuteremo la situazione, qualsiasi aiuto contro gli incendi è benvenuto".

I dubbi degli ambientalisti

Bruciare la foresta per trasformarla in campi da coltivare. Secondo gli ambientalisti i piromani sono stati incoraggiati dalla forte retorica di Bolsonaro a favore dello sviluppo della regione amazzonica. Alfredo Sirkis, direttore esecutivo del think tank Brasile Climate Center e uno dei fondatori del Green Party brasiliano, ha affermato che il coinvolgimento delle truppe non è sufficiente a spegnere gli incendi. "Una volta che hai un enorme incendio boschivo del genere, soprattutto quando non hai tutta l'attrezzatura che hanno ad esempio gli Stati Uniti o il Portogallo, è difficile da estinguere ", ha detto. "Si estingueranno soltanto da soli a seconda delle condizioni meteorologiche". I militari possono aiutare a prevenire ulteriori incendi boschivi e a far rispettare le leggi ambientali, ha detto Sirkis.

L'appello del Papa

"Siamo tutti preoccupati per i vasti incendi che si sono sviluppati in Amazzonia. Preghiamo perché, con l'impegno di tutti, siano domati al più presto. Quel polmone di foreste è vitale per il nostro pianeta" ha detto papa Francesco al termine dell'Angelus del 25 agosto.