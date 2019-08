Facebook ha presentato una nuova funzione per gestire la privacy

Facebook ha annunciato il lancio di una nuova funzione che permetterà agli utenti di gestire, ed eventualmente cancellare, le informazioni inviate alla piattaforma da app esterne e siti web. A un primo test però il nuovo strumento non sembra di così facile utilizzo.

"Per attivarlo bisogna andare nelle impostazioni e cliccare su 'Attività fuori da Facebook' - ha detto Barbara Ortutay, giornalista di Associated Press -. Però ci sono un po' di passaggi intermedi e bisogna leggere molto prima di poter attivare la funzione, quindi è possibile che molte persone non la attiveranno perché è troppo faticoso".

La nuova funzione sarà disponibile inizialmente in Irlanda, Corea del Sud e Spagna, poi sarà introdotta gradualmente in altri paesi. L'annuncio è arrivato a poco meno di un mese dalla maxi multa da 5 miliardi di dollari che la società di Mark Zuckerberg ha accettato di pagare per mettere fine alla disputa sulle violazioni della privacy con il governo statunitense.