Di Euronews

Centinaia di migliaia di utenti nel mondo di Facebook e degli altri servizi di Meta non hanno avuto accesso alle app per circa due ore martedì. Non è stato un attacco hacker, ma un disguido tecnico. L'azienda si è scusata

Facebook e Instragram sono stati inaccessibili per decine di migliaia di utenti martedì in tutto il mondo. L'interruzione dei servizi, coincisa con il Super Tuesday in cui quindici stati Usa hanno votato per le primarie, è durata un paio d'ore circa.

"Le difficoltà sono state causate da un problema tecnico di cui ci scusiamo" ha scritto su X il portavoce di Meta, Andy Stone.

Secondo il sito DownDetector, Facebook ha ricevuto circa 500 mila segnalazioni di malfunzionamenti e Instagram 70mila, contro una media giornaliera di poche migliaia.

Sono stati riportati disservizi anche per Messenger e Threads, la piattaforma lanciata da Meta nel 2023 per fare concorrenza a X, ma sembra non si sia trattato di un attacco hacker come temuto all'inizio.

La società che fa capo a Mark Zuckerberg conta ogni mese nel mondo quasi 4 miliardi di utenti delle sue applicazioni.

ll proprietario di X, Elon Musk, ha pubblicato un post sarcastico sui rivali sulla piattaforma ex Twtter. "Se stai leggendo questo post è perchè i nostri server funzionano", ha scritto Musk.