Almeno 34 morti tra cui bambini e 17 feriti per un attentato a un autobus nell'ovest dell'Afghanistan. Il mezzo stava andando da Kandahar a Herat alle 6 del mattino ora locale quando è saltato su una bomba. Per il momento non c'è nessuna rivendicazione ufficiale. Secondo un portavoce della polizia la bomba era destinata alle forze dell'ordine. I talebani per il momento non hanno commentato.