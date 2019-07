Tav Torino-Lione: il sì di Conte scatena l'ira degli attivisti e del M5S

Il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte dice di essere favorevole al Tav Torino-Lione e scatena così l'ira del Movimento 5 stelle e degli attivisti. Il primo pensa a una mozione in parlamento, mossa simbolica visto che da solo non ha i numeri per farla passare, i secondi invece hanno organizzato una grande manifestazione per sabato.

Ma ecco le parole che hanno suscitato tanto rumore:

"Alla luce di questi nuovi finanziamenti comunitari - dice Conte in un video pubblicato sui social - non realizzare il Tav costerebbe molto più che completarlo e dico questo pensando all'interesse nazionale, che è l'unica ed esclusiva stella polare che guida e sempre guiderà questo governo".

Serve ancora un passaggio formale perché il via libera al Tav diventi ufficiale. Entro il 26 luglio, il governo è chiamato a chiarire la propria posizione con una lettera formale all'Inea, l'Agenzia della Commissione europea.

La reazione del vicepremier Luigi Di Maio "Negli ultimi giorni abbiamo ricevuto attacchi fantasiosi, letto ricostruzioni farneticanti di una nostra presunta alleanza in Europa col Pd - scrive Di Maio su Facebook in un post sul prossimo voto delle Camere sulla Tav - Tutto falso. Pura diffamazione. Ma fra non molto potremo vedere con i nostri occhi chi decide di andare a braccetto con Renzi, Monti, Calenda, la Fornero e Berlusconi. Il Parlamento restituirà a tutti la verità dei fatti. Noi non molleremo mai. Noi non lasceremo mai il Paese a questa gente!". Lo scrive su fb Luigi Di Maio in un post sul prossimo voto delle Camere sulla Tav.