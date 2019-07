Parigi: lo spettacolo dei centauri alla gare de l'est

Non c'è posto migliore di una stazione ferroviaria per mettere in scena uno spettacolo che parla della ricerca dell'altro. E così alla gare de l'est di Parigi il teatro dei centauri ha ammaliato i passeggeri con la storia di Camilla e Manolo che, sui loro cavalli, interpretavano dei centauri alla ricerca l'uno dell'altro.

Lo spettacolo evoca tutte le emozioni che una stazione ferrovia racchiude: la tristezza del perdersi, la nostalgia per chi è partito, la felicità di ritrovarsi.

"I centauri, figure mitologiche metà cavallo e metà uomo, non esistono - dice il performer - ma credo che viviamo in un mondo che ha bisogno di utopie, che ha bisogno di credere in cose impossibili".