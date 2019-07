La prima riunione del governo greco: "Taglieremo le tasse"

Una legge per ridurre le tasse. Sarà il primo provvedimento che il governo greco presenterà in parlamento, così ha dichiarato il neo premier Kyriakos Mitsotakis durante la primissima riunione del governo questo mercoledì mattina. In attesa che il parlamento si insedi, il governo si porta avanti almeno a parole.

Kyriakos Mitsotakis, parlando ai suoi ministri, ha ribadito: "Dopo il voto di fiducia in Parlamento, presenteremo la nostra prima legge sulla riorganizzazione dello stato, e una settimana dopo presenteremo una legge con i primi tagli fiscali che abbiamo promesso in campagna elettorali".

Nel programma elettorale di Nea Dimokratia c'è tutta una serie di tagli fiscali che vanno dalle imprese ai singoli individui. Mitsotakis non ha precisato per il momento cosa riguarderà la riforma ma le buone intenzioni e i proclami non bastano per lui.

"Le buone intenzioni e le parole non sono sufficienti, la gente si aspetta da noi azioni. Quindi dobbiamo lavorare per "noi" e non ognuno per se stesso, come una squadra, un team coordinato.

Nonostante Nuova democrazia abbia ottenuto la maggioranza deve comunque cercare alleanze in parlamento.