In una località segreta dell'Ucraina rurale, colonne di droni d'attacco vengono assemblate al buio e in quasi silenzio per colpire nel profondo della Russia.

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I loro obiettivi sono strategici: raffinerie di petrolio, depositi di carburante e hub logistici militari. Dall'estate, la campagna ucraina di droni a lungo raggio si è intensificata notevolmente, colpendo le infrastrutture energetiche in tutta la Russia e mettendo a dura prova le difese aeree di Mosca.

Costruiti a partire da parti realizzate in una rete sparsa di officine, questi droni volano ora molto più lontano che in qualsiasi altro momento della guerra.

I droni si muovono rapidamente, con precisione. Gli attacchi hanno causato carenze di benzina in Russia, costringendo persino al razionamento in alcune regioni e sottolineando la crescente vulnerabilità delle infrastrutture del Paese.

I droni ucraini colpiscono le raffinerie russe

Secondo gli analisti occidentali, gli attacchi alle infrastrutture energetiche russe hanno avuto finora un effetto grave, ma non paralizzante. I droni ucraini hanno ripetutamente colpito 16 grandi raffinerie russe, che rappresentano circa il 38 per cento della capacità nominale di raffinazione del Paese, secondo una recente analisi del Carnegie Endowment, un think tank con sede negli Stati Uniti.

Il Carnegie Endowment sostiene però che l'impatto effettivo è stato molto più limitato: la maggior parte degli impianti ha ripreso a funzionare nel giro di poche settimane e la produzione di raffinazione russa è stata ammortizzata dalla capacità inutilizzata e dalle eccedenze di carburante esistenti.

Gli Stati Uniti e l'Europa stanno aumentando le sanzioni contro l'industria petrolifera russa, anche se la richiesta di missili Tomahawk a lungo raggio da parte di Kiev si è arenata.

I vigili del fuoco del ministero russo per le Situazioni di emergenza lavorano sulla scena di un incendio nell'impianto di lavorazione del petrolio di Novoshakhtinsk, nella regione di Rostov-on-Don, 22 giugno 2022. AP Photo

Il presidente Volodymyr Zelensky afferma che il miglioramento della capacità di attacco a lungo raggio dell'Ucraina sta causando danni reali, costringendo il Cremlino a importare carburante e a frenare le esportazioni.

"Crediamo che abbiano perso fino al venti per cento delle loro forniture di benzina, direttamente come risultato dei nostri attacchi", ha detto il leader ucraino ai giornalisti durante un briefing a Kiev.

Nel sito di lancio segreto, il comandante che supervisiona l'operazione, identificato solo con il suo nome di battaglia, Fidel, in conformità con le norme militari ucraine, supervisiona il lancio dei drono.

"I droni si stanno evolvendo", ha detto Fidel. "Invece di volare per 500 chilometri, ora ne volano mille. Tre fattori concorrono al successo di un'operazione: i droni, le persone e la pianificazione. Vogliamo ottenere il miglior risultato possibile. Per noi questa è una missione sacra".

La produzione ucraina di droni

Gran parte della flotta ucraina è di produzione nazionale. Il Liutyi, cavallo di battaglia degli attacchi notturni, è un velivolo alto fino alla vita con un corpo a forma di salsiccia, un'elica sul retro e una caratteristica coda triangolare.

Non ha un aspetto elegante né intimidatorio, ma la facilità di assemblaggio consente di tenerlo nascosto e di modificarlo costantemente, ottimizzandolo per scivolare attraverso lo spazio aereo pesantemente monitorato della linea di frontiera.

Tipico della filosofia ucraina di produzione bellica senza fronzoli, il Liutyi, il cui nome significa "feroce" in ucraino, è diventato un simbolo dell'orgoglio nazionale ed è recentemente apparso su un francobollo locale.

Droni a lungo raggio An-196 Liutyi del 14° Reggimento separato ucraino di sistemi aerei senza pilota in una località non rivelata in Ucraina, 14 ottobre 2025 AP Photo

La portata di questi droni, con alcuni modelli che hanno raddoppiato il raggio d'azione nell'ultimo anno per colpire abitualmente obiettivi entro un raggio di mile chilometri dal confine, segna un cambiamento nella geografia del conflitto.

Un anno fa gli attacchi avevano danneggiato le raffinerie in un raggio molto più ristretto, per lo più nelle regioni russe occidentali di confine. Anche i costi sono scesi, mettendo ulteriormente alla prova i costosi sistemi di difesa aerea: i droni a lungo raggio vengono ora prodotti in Ucraina a partire da 55mila dollari (47mila euro).

Un cambiamento nella geografia dei conflitti

"Quello che stiamo vedendo è che l'Ucraina sta migliorando la sua capacità di portare la guerra all'interno della Russia", ha detto Adriano Bosoni, direttore dell'analisi di Rane, una società di analisi del rischio globale. "Per la maggior parte della guerra, la Russia ha operato partendo dal presupposto che il suo territorio fosse sicuro. Ora non è più così".

La logica strategica è il logoramento logistico. Costringendo la Russia a dirottare i rifornimenti e a impegnare le difese aeree in un'area più ampia, Kiev cerca di ridurre la capacità di Mosca di sostenere operazioni su larga scala.

L'Agenzia internazionale dell'energia, con sede a Parigi, sostiene che i ripetuti attacchi dei droni hanno ridotto la capacità di raffinazione della Russia di circa 500mila barili al giorno. Questo ha provocato una carenza di carburante a livello nazionale e ha frenato le esportazioni di diesel e jet fuel, anche se la produzione globale di petrolio rimane stabile e i prezzi stabili.

La capacità d'attacco di Kiev consente il lancio indipendente di droni, aggirando l'approvazione occidentale richiesta per le armi a lungo raggio importate. Questa autonomia ha preceduto l'inasprimento delle sanzioni contro la Russia: gli alleati si sono intensificati solo dopo che l'Ucraina ha colpito per mesi le raffinerie russe.

A terra, ogni missione è uno studio sui compromessi. Meno del trenta per centa dei droni raggiunge l'area di destinazione, quindi una pianificazione meticolosa è essenziale, ha detto Fidel, che ha riflettuto sul costo umano.

"La guerra è toccata alla nostra generazione perché noi possiamo combattere per i nostri figli e loro possono vivere in un Paese libero e democratico", ha dichiarato il comandante. "Stiamo ottenendo un'esperienza che sarà utilizzata da tutti i Paesi del mondo e ne stiamo pagando il prezzo con le nostre vite e quelle dei nostri amici".