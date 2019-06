Caldo, record assoluto nel sud della Francia: "tutti i cittadini a rischio"

Francia in shock termico

45.9 gradi: la Francia ha appena toccato la temperatura più alta mai registrata in Europa, durante un'ondata di calore che ha già mietuto diverse vittime.

Il nuovo record è stato misurato nella città meridionale di Gallargues-le-Montueux, in una delle quattro aree della Francia meridionale in cui il Servizio meteorologico nazionale ha lanciato un allarme rosso senza precedenti. Secondo il ministro della salute Agnès Buzyn "tutti sono a rischio" in queste zone, mentre il premier Philippe ricorda come nel paese si stia verificando un annegamento al giorno.

Giovedì scorso un conciatettista di 33 anni è morto per un colpo di calore, mentre lavorava in un cantiere nella città occidentale di Rennes, dove la temperatura era di 35°C all'ombra. Nel sud della Francia, le zone di Gard, Vaucluse, Hérault e Bouches-du-Rhône hanno raggiunto temperature che oscillano tra i 42 e i 45°C.

Le autorità francesi hanno rafforzato le restrizioni sull'uso dell'acqua per combattere gli effetti dell'ondata di caldo, mentre 4.000 scuole sono ora chiuse o hanno adottato misure speciali per accogliere gli studenti.

Temperature minime "inquietanti"

Ma non va molto meglio nel resto d'Europa: a Madrid, dove alle 20 di venerdì le temperature si aggiravano ancora attorno ai 40 gradi, molti residenti riferiscono di non riuscire a chiudere occhio durante la notte, per via della cosiddetta "fame d'ossigeno".

"La cosa peggiopre è non poter riposare" spiega un madrileno, uscito a cercare refrigerio in uno dei parchi pubblici della città. "Non si riesce a dormire di notte, perché c'è sempre la sensazione di soffocare e bisogna alzarsi in piedi. Ed è ancora piu difficile per gli anziani e le persdone malate".

Secondo l'Organizzazione metereologicamondiale, a preoccupare sono proprio le temperature insolitamente alte durante la notte. "Abbiamo assistito a un'ondata di nuovi record diurni e anche di temperature minime notturne" spiega Claire Nullis, portavoce dell'Organizzazione. "Sottolineo che i record notturne sono importanti perché la notte è il momento in cui il nostro corpo si riprende, quando le piante e gli animali si riprendono. Quindi, se vediamo temperature minime notturne di 25 gradi, com'è accaduto in alcuni luoghi, non è una buona notizia".

Il caldo ha raggiunto punte letali anche in Italia dove giovedi un anziano senzatetto è stato trovato morto in un'aiuola della stazione centrale di Milano. Nel frattempo, record mai visti di 40 gradi si sono registrate anche nei comuni d'alta montagna della val d'Aosta