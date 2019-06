Notte in mare per la Sea Watch e i 42 migranti a 3 km dal porto di Lampedusa

Un'altra notte in mare per i 42 migranti della Sea Watch 3 che mercoledi - dopo 14 giorni al largo di Lampedusa - ha forzato il blocco, è entrata in acque italiane, non si è fermata all'alt di una motovedetta della Guardia di Finanza e si è avvicinata al porto di Lampedusa, rimanendo a 3 miglia di distanza in attesa di istruzioni.

La capitana contro il "Capitano"

In un video, la capitana della nave, la tedesca Carola Rackete, ha dichiarato che le autorità italiane sono salite a bordo, impedendo loro di attraccare, controllando la nave ed i passaporti dell'equipaggio.

"I migranti si sentono trascurati e non graditi"

"Le condizioni a bordo di Seawatch 3 stanno diventando sempre più difficili da prevedere", commenta la volontaria Haidi Sadik, da bordo della nave: "i nostri 42 ospiti stanno cercando di rimanere positivi e di mantenere alto il morale, ma è innegabile che si sentano trascurati e non graditi in Europa".

Haidi Sadik, volontaria dell'Ong Sea Watch.

"Non autorizzo alcun sbarco"

Il ministro degli Interni italiano Matteo Salvini ha dichiarato più volte che i migranti dovrebbero essere portati in Germania, paese d'origine della Ong e nei Paesi Bassi, dove è registrata la Sea Watch e ha accusato la capitana della nave di mettere a rischio la vita dei migranti per uno sporco gioco politico.

"Il Ministero degli Esteri sta facendo presente, tramite l'ambasciatore italiano all'Aia, la nostra insoddisfazione per l'indegno comportamento e l'indegno menefreghismo del governo dei Paesi Bassi". Matteo Salvini ministro degli Interni italiano

"Al momento questa nave è illegalmente, in maniera piratesca e delinquenziale, in vista del porto di Lampedusa...io continuo a non autorizzare alcun tipo di sbarco...so che il Ministero degli Esteri sta facendo presente, tramite l'ambasciatore italiano all'Aia, la nostra insoddisfazione per l'indegno comportamento e l'indegno menefreghismo del governo dei Paesi Bassi".

Il ministro degli Interni italiano Matteo Salvini.

"Non solo l'Italia deve trovare una soluzione..."

Martedì la Corte europea dei diritti umani ha respinto il ricorso della Sea Watch per ordinare all'Italia di accettare lo sbarco della nave in acque italiane.

Il capo missione di Sea Watch ammette che non è un problema solo italiano.

"Non pensiamo che solo l'Italia debba trovare una soluzione a questo problema", spiega Tamino Boehm, "ma è l'Unione europea che dovrebbe farlo, affrontando questo problema non solo in Italia ma anche nei Paesi Bassi e in Germania e anche alla Corte europea dei diritti umani e discutendo con tutti quelli non riescono a fornire una soluzione".

Tamino Boehm, capo missione di Sea Watch.

Migranti allo stremo delle forze

Cercando di entrare nel porto di Lampedusa, la capitana della Sea Watch Carola Rackete sta rischiando il sequestro della nave e denunce penali.

Tuttavia, ha detto un portavoce della Ong, non esiste alternative, in quanto i 42 migranti a bordo sono ormai allo stremo delle forze.