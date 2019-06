Consiglio d'Europa: "Mosca può tornare"

Dopo un lungo e difficile dibattito, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha votato a favore del testo che permette ai parlamentari russi di ritornare a Strasburgo e che teoricamente evita il rischio che la Russia abbandoni l'organismo.

Mosca era stata privata del diritto di voto nel 2014, dopo l’annessione russa della Crimea. Scontata dunque la reazione negativa dell'Ucraina, con un tweet del primo ministro Groysman. "Il ritorno della Russia nell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa è la rivincita dell'aggressore e una triste immagine per la legge internazionale. I morti del Donbas, l'annessione della Crimea, sono cose che non vanno nascoste per favorire accordi temporanei. Non c'è spazio per i compromessi".

Il probabile ritorno della Russia potrà attenuare la crisi finanziaria in cui da qualche tempo versa l'organismo sovranazionale. Dal 2017 infatti Mosca ha sospeso il versamento della sua quota di 33 milioni di euro annuali, pari a circa il 7% del bilancio annuale.