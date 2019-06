Cercando l'arte per Roma

Fra mito e tradizione, lo spirito di Roma sopravvive grazie al lavoro della scuola d'arte della Cappella Orsini, che ha deciso di adottare il ricchissimo patrimonio delle oltre 300 edicole dedicate alla Madonna e sparse per il centro storico.

Risalenti in gran parte al XVI secolo, tra di esse ce ne sono di celebri. Come quella di Piazza del Biscione, a due passi da Campo de' Fiori. Questa edicola nasconde il segreto di una vecchia espressione, cercare Maria per Roma, per dire di una impresa per niente scontata, dato che proprio qui - anticamente un passaggio segreto per il Teatro di Pompeo - si sarebbe trovato il tanto agognato dipinto della Madonna.

Molti dei siti oggi meta di turisti e appassionati sono tornati alla luce grazie al lavoro delle scuole d'arte. Quella di Cappella Orsini, in 25 anni di attività, ha registrato la collaborazione di oltre cinquemila artisti artigiani.