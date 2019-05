Torna ad essere esposta in Italia dopo 35 anni la "Madonna Benois" di Leonardo da Vinci

E' tornata in Italia dopo 35 anni la "Madonna Benois" di Leonardo da Vinci e sarà esposta in due gallerie in occasione dei 500 anni dalla morte del genio fiorentino.

L'opera è in prestito dal Museo dell'Ermitage di San Petroburgo e rappresenta il secondo tentativo leonardesco di dipingere il tema della Madonna col Bambino.

Il capolavoro fa parte dal 1914 della collezione russa che lo acquisto' dalla nipote di un ricco mercante di Astrakhan.

A giugno, la Madonna sarà esposta alla Pinacoteca Civica di Fabriano e dal 4 luglio al 4 agosto alla Galleria Nazionale dell'Umbria di Perugia.

Ultimata ad appena 26 anni, la tavola ritrae la Vergine che gioca affettuosamento col bambino e testimonia già l'allontamento di Leonardo dallo stile del suo maestro Andrea del Verrocchio.