Vienna: Schwarzy e Greta alleati per il clima

La coppia che meno ti aspetti: il gigante muscolare, divo del cinema ed ex governatore della California, Arnold Schwarzenegger, e la piccola attivista svedese, Greta Thunberg. La loro è un'affinità elettiva, in chiave ambientalista. A Vienna, i due sono saliti sul palco dell'incontro organizzato da Schwarzenegger sul cambiamento climatico.

"Noi dobbiamo lavorare insieme per questo, così possiamo farcela - ha detto la star di Hollywood - conto su di voi e, come dico sempre alla fine, se voi mi sostenete e siete con me al 100%, vi prometto che tornerò".

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres e il presidente austriaco Alexander Van der Bellen hanno aperto il vertice sul clima, ma la stella della serata è stata ancora una volta la giovane Greta Thunberg che - secondo gli organizzatori - ha parlato davanti a una platea di circa 1.200 imprenditori e ricercatori, riuniti nel palazzo viennese di Hofburg.

"Bisogna fare in fretta" è il messaggio di Greta: "Questa è un'emergenza - ha rimarcato - e, nonostante sia un'emergenza, i leader mondiali non stanno agendo di conseguenza. Ma se non faranno nulla loro, allora lo faremo noi".

Un appello ad agire rilanciato dall'attore, che ha invitato politici e manager a "smettere di mentire alle persone a proposito dell'inquinamento e del cambiamento climatico" e a investire risorse importanti "nelle energie verdi per il futuro": la piattaforma programmatica dei ragazzi dei Fridays for Future che da mesi manifestano per l'ambiente e che in migliaia sono accorsi a Vienna per sostenere la battaglia di Arnold e Greta.