Fenomeno "One Piece": i fan del manga più venduto al mondo invadono Santa Monica

Centinaia di fan del fenomeno manga "One Piece" si sono riuniti per uno speciale evento a Santa Monica, in California.

L'occasione è stata questa di scoprire il primo episodio dell'adattamento live-action realizzato da Netflix.

Scritto e disegnato dal fumettista giapponese Eiichirō Oda, dal 1997 "One Piece" ha venduto oltre 500 milioni di copie, risultando il manga più venduto in tutto il mondo.

Tutto merito della storia del giovane pirata Monkey D. Rufy(conosciuto nella serie italiana anche come "Rubber"), protagonista principale del fumetto.

Già diversi, negli anni, gli adattamenti sotto forma di cartoni e telefilm di "One Piece".

Un fenomeno che dura da oltre un quarto di secolo, il cui successo non accenna a diminuire. Anzi...