Gilet gialli in agonia: meno di 3000 nelle vie di Francia

Ridotta ai minimi termini la protesta dei gilet gialli in Francia. Passati sei mesi esatti dall'inizio del movimento, per le vie dell'esagono quest'ultimo sabato, il 27esimo di mobilitazione, non ci sono che poche centinaia di manifestanti. In tutto secondo il governo, meno di 3mila.

Di questi un migliaio a Parigi, qualche centinaia a Reims, Nantes, Lione , Nancy, Saint Nazaire. Così il futuro dei gilet gialli che sembrava glorioso incontra un momento di stanchezza o forse l'inizio dell'agonia proprio a ridosso delle elezioni europee; elezioni a cui i gilet gialli, tra l'altro, non parteciperanno con una loro lista unitaria, saltata tra liti e divisioni.