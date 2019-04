Istanbul: il grande trasloco

È durato 45 ore il più grande trasferimento nella storia dell'aviazione. Dopo quasi 6 mesi di rinvii per problemi finanziari e logistici, Istanbul da questo sabato ha un nuovo aeroporto.

Lo scalo intitolato al padre della Turchia moderna, Mustafa Kemal Atatürk, ha visto partire venerdì sera l'ultimo diretto a Singapore dopo oltre 80 anni di attività.

Il nuovo Grande Aeroporto sul Bosforo, costato l'equivalente di oltre 7 miliardi di euro e già inaugurato il 29 ottobre scorso dal presidente Recep Tayyip Erdogan, è la più grande infrastruttura al mondo costruita ex novo, è già in grado di far transitare 90 milioni di passeggeri l'anno, una cifra destinata a salire fino a 200 milioni nel 2023.

Le dimensioni totali delle attrezzature traslocate coprono 33 campi da calcio per un peso di quasi 50 tonnellate.