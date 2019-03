NBA: Dirk Nowitzki diventa il sesto miglior realizzatore di sempre

Il 40enne tedesco Dirk Nowitzki, in forza ai Dallas Mavericks, diventa il sesto marcatore nella storia dell'NBA, superando lo statunitense Wilt Chamberlain.

Con gli 8 punti messi a referto nella sfida casalinga contro i New Orleans Pelicans, persa 129-125 dopo un supplementare, Nowitzki tocca quota 31.424: meglio di lui solo Michael Jordan, LeBron James, Kobe Bryant, Karl Malone ed il recordman, Kareem Abdul-Jabbar.

Bel successo dei San Antonio Spurs, sul parquet amico contro i Golden State Warriors col punteggio di 111-105.

Contro i campioni in carica, per i texani si tratta della nona vittoria di fila, 11esima in casa.

A trascinare gli Spurs ci pensano, al solito, DeMar DeRozan (con 26 punti e 9 rimbalzi) e LaMarcus Aldridge (per lui un lusinghiero 23+13), non sfigura Marco Belinelli, il quale realizza 9 punti e 2 rimbalzi in 23 minuti di partita.