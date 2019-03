Gp Australia: Mercedes, buona la prima! Trionfa Bottas

La Mercedes si è presa il primo Gran Premio stagionale di Formula 1, ma a trionfare è stato a sorpresa Valtteri Bottas, alla quarta vittoria in carriera, la prima dopo un anno e tre mesi di digiuno.

Bottas sul podio

Hamilton e il tabù aussie

Il finlandese ha conquistato il successo a Melbourne, in Australia, beffando il compagno di squadra e campione del mondo in carica Lewis Hamilton, che ha perso la prima posizione subito, a causa di un pattinamento al via. L'inglese, per il terzo anno di fila sul circuito australiano, non è riuscito a sfruttare la pole position.

Delusione rossa

Terzo posto per un ottimo Max Verstappen su Red Bull, che fino all'ultimo giro ha messo pressione a Hamilton, senza riuscire però a sorpassarlo prima della bandiera a scacchi. Grande delusione, invece, in casa Ferrari, con le monoposto entrambe giù dal podio. Sebastian Vettel e Charles Leclerc si sono classificati in quarta e quinta posizione, a quasi un minuto dal vincitore.

"È stato un weekend difficile, ho fatto molta fatica con le gomme" Sebastian Vettel

Le due rosse proveranno a rifarsi tra due settimane in Bahrain, a Sakhir.