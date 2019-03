Cisgiordania: israeliano ucciso in un attacco

E' morto uno dei tre israeliani, feriti in un attacco questa domenica mattina ad Ariel, in Cisgiordania. Un palestinese ha prima accoltellato un soldato israeliano, rubandogli l'arma, con la quale ha poi sparato a dei passanti. L'assalitore è poi fuggito con un'auto ed è ancora in corso la caccia all'uomo. Secondo i media locali, l'esercito sta setacciando l'area attorno al villaggio palestinese di Burqin.

Il primo ministro Benjamin Netanyahu - in piena campagna elettorale in vista delle legislative del prossimo 9 aprile - si è detto fiducioso sul fatto che le forze di sicurezza arresteranno presto il "terrorista". Hamas, il gruppo di fuoco che controlla la Striscia di Gaza, ha celebrato subito l'attacco, senza però rivendicarlo.