(ANSA) - ROMA, 31 GEN - La Lazio annuncia il suo primo acquisto, si tratta di Romulo Souza Orestes Caldeira. L'arrivo dell'esterno destro brasiliano, che ha già vestito in passato le maglie di Verona, Juventus e Fiorentina, è stato comunicato sul sito del club biancoceleste. Romulo arriva alla corte di Simone Inzaghi con la formula del prestito con diritto di riscatto.

