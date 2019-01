Spagna: 28 tennisti coinvolti in uno scandalo di match-fixing

Scandalo nel mondo del tennis spagnolo.Ventotto tennisti professionisti sono al centro della bufera, perché coinvolti in un giro di scommesse truccate, smantellato grazie a un'operazione condotta dalla Guardia Civil e coordinata dall'Alta corte nazionale spagnola. Quindici di loro sono stati arrestati.

Per il momento non sono stati rivelati i nomi, ma si sa che uno degli atleti aveva partecipato agli ultimi Us Open. In totale sono 83 le persone implicate nell'affaire. Tra loro il tennista Marc Fornell-Mestres - già sospeso a fine anno - accusato di essere l'anello di congiunzione tra l'organizzazione criminale armena e gli altri atleti.

Come funzionava il sistema

Una volta corrotti i giocatori, i membri della rete armena si accertavano che rispettassero gli accordi, dando poi ordine ad altri compnenti del gruppo di scommettere, su incontri a livello nazionale e internazionale.