Kim Jong-Un in Cina invitato da Xi Jinping

Il leader nordcoreano Kim Jong-Un è arrivato oggi nella capitale cinese per il quarto incontro in nove mesi con il presidente cinese Xi Jinping. Visita importante, che cade nel giorno del 35esimo compleanno del dittatore nordcoreano e soprattutto poco dopo l'ultima minaccia: la Corea del Nord potrebbe prendere una strada alternativa ai colloqui con Donald Trump se gli Stati Uniti non alleggeriranno le sanzioni e le pressioni sul Paese, ha detto Kim Jong-Un.

Parole a cui è subito seguito l'invito del presidente cinese Xi Jinping a un nuovo incontro.