Jahangiri: "L'UE non deve più essere succube degli USA"

Per l'Iran è periodo molto complicato. L'uscita degli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare e la crisi economica sono i punti princiali che il Paese ha dovuto affrontare negli ultimi mesi. Nonostante la decisione di Donal Trump, i paesi europei hanno ribadito il loro impegno a proseguire con l’accordo. E Teheran ha promesso che continuerà ad adempiere ai propri obblighi. Si ci chiede tuttavia se l'Europa manterrà gli impegni presi o se ci aspetta un'altra crisi nella regione. Ne parliamo con Eshaq Jahangiri, il Primo Vicepresidente iraniano. Iran: il sostegno dell’Europa per l’accordo nucleare non è sufficiente Javad Montazeri, euronews: Vicepresidente Jahangiri benvenuto a Global Conversation. La prima domanda è questa: a che punto è l’accordo sul nucleare iraniano? Sembra che il popolo si sia stancato di sentire sempre le stesse cose. Cosa risponde a chi critica il Piano e come difende questo accordo? Primo Vicepresidente iraniano Jahangiri: "L’accordo sul nucleare iraniano è stato una delle misure più importanti prese dalla Repubblica Islamica dell'Iran. E’ stato concluso per mettere fine alle diatribe e alle pressioni imposte al Paese e al popolo iraniano. Sia durante il corso delle trattative che dopo la firma, abbiamo sempre cercato di condividere onestamente la questione con la nostra gente. Sfortunatamente, sono state imposte dagli Stati Uniti sanzioni più pesanti dopo la decisione di Washington di ritirarsi unilateralmente dall'accordo. Con le nuove sanzioni, gli Stati Uniti hanno fatto di tutto, tra cui chiedere o imporre ad altri paesi di non siglare più contratti con l’Iran. La nostra risposta è stata quella di adottare alcune misure in divese settori. Abbiamo dichiarato che fino a quando altri firmatari dell’accordo manterranno i loro impegni, e in particolare, finché l'Unione europea adotterà misure concrete in tal senso, noi saremo sempre interessati a mantenere gli impegni presi e continueremo a sostenere tale intesa." L'Ue vara il piano per salvare l'accordo sul nucleare. Ma non basta euronews: Parliamo di tre paesi dell’UE: Germania, Francia e anche nel Regno Unito. Cosa hanno fatto loro in difesa dell’accordo? Primo Vicepresidente iraniano Jahangiri: "I tre paesi, da lei citati, fanno parte di quegli stati che hanno accettato di proseguire con gli impegni e gli obblighi previsti dall'accordo se l'Iran avesse mantenuto le promesse fatte nell'accordo. Sia loro che la Russia e la Cina, come altre cinque parti interessate, dovrebbero rispettare tutti i loro impegni. Finora, l'UE in generale, e in particolare Germania, Francia e Regno Unito, hanno lavorato bene dal punto di vista politico, adottando posizioni diplomatiche, quindi siamo soddisfatti. Tuttavia, in termini pratici, aspettiamo di vedere quali misure concrete prenderanno questi tre paesi in modo da poter usare questo accordo a favore degli interessi della nostra gente e della nostra economia. Penso che dopo la seconda guerra mondiale, l'Europa stia affrontando un test cruciale. Può prendere decisioni indipendenti dal governo degli Stati Uniti, specialmente ora che c’è un'amministrazione come quella di Trump? E’ in grado di difendere i propri interessi e gli impegni internazionali? Al momento non abbiamo visto alcuna risposta efficace da parte dall'UE." euronews: Crede che Bruxelles abbia la forza di volontà necessaria per opporsi a Donald Trump? Primo Vicepresidente iraniano Jahangiri: "Abbiamo pensato che l'UE avesse la capacità di farlo. Teoricamente possiamo dire che finora hanno agito bene. Tuttavia, al momento della sua attuazione, la struttura finanziaria dell'UE e, in particolare, il sistema bancario hanno invece dimostrato che questa Unione europea non è in grado di presentarsi come un parte indipendente e un'entità potente che possa perseverare e adempiere a tutti gli impegni presi. Tuttavia restiamo sempre fiduciosi sul fatto che l’UE mantenga la parola presa sull'accordo."

euronews: Qual è la linea rossa? Primo Vicepresidente iraniano Jahangiri: "Quando si tratta di prendere decisioni internazionali, prendiamo in considerazione tutti i nostri interessi nazionali. Quando i benefici superano i costi, allora prendiamo le nostre decisioni. Sebbene siamo stati ampiamente delusi dall'efficacia dell'UE sull'adozione di misure concrete, c'è ancora speranza che possa fare qualcosa in modo da poter vedere concretamente i frutti dell’accordo. In Iran, il governo ha subìto forti pressioni da parte di coloro che hanno sempre creduto che l'UE non avrebbe rispettato i propri impegni e che non ci si poteva fidare di loro. Di fatto, questa pressione è aumentata dopo il mancato rispetto degli impegni proprio da parte dell’Europa stessa. Tuttavia, riteniamo che l’accordo sul nucleare dovrebbe rimanere in vigore fino a quando gli interessi degli iraniani ci impongono di farlo."