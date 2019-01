E' sotto la protezione dell'agenzia per i rifugiati la ragazza scappata dall'Arabia Saudita lo scorso weekend. La 18 enne arrivata all'aereporto di Bangkok - si è rifiutata di salire a bordo del volo che avrebbe dovuto ricondurla a casa, perchè ha spiegato, sente che la sua vita in Kuwait è in pericolo per il fatto che la giovane ha rinunicato all'Islam.

Parleremo con lei e faremo quello che ci richiede, ha detto un collonnello della polizia thailandese.