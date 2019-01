Gilet gialli, atto VIII: ancora violenze. Pugile professionista contro agenti

Anche l'ottavo atto delle manifestazioni in Francia dei gilet gialli ha visto la violenza scendere in campo. Secondo quanto dichiarato dal ministro degli Interni, Christophe Castaner, erano circa 50.000 manifestanti in tutto il Paese, molti meno, certo, dei 280.000 del primo sabato di proteste. Ma comunque diverse migliaia in più, rispetto allo scorso fine settimana, quando in molti hanno deciso di prendersi una pausa per le feste di fine anno.

Il caso del pugile professionista

Sta facendo discutere, e non poco, il video (che vedete qui sopra), nel quale un uomo prende a calci e pugni un agente a Parigi.

Il soggetto è stato identificato grazie a queste immagini. Si tratta di un pugile professionista di 37 anni, Christophe Dettinger, detto "il gitano di Massy", campione di Francia nella categoria pesi massimi leggeri nel 2007.

In un altro video (qui sotto - immagini di Line Press), lo vediamo sulla sinistra scagliarsi contro un gendarme. Il pugile dovrà rispondere delle sue azioni davanti alla giustizia.