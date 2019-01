Asta record a Tokyo per la vendita di un tonno rosso per 3 milioni di dollari. Il tonno pesa 278 chili ed è stato aggiudicato a Kiyoshi Kimura, proprietario della catena Sushizanmai, un veterano dell'asta di Capodanno, che batte il suo stesso record di sei anni fa.

Il tonno rosso, detto anche tonno pinna blu, è molto usato per il sushi e per il suo largo consumo è stato inserito nella lista rossa delle specie vulnerabili dall'Unione internazionale per la conservazione della natura, l'Ong riconosciuta dall'Onu con sede in Svizzera.