Sudan in strada contro il presidente

Gridano "pane, pane" i sudanesi scesi in strada per protestare contro la politica del presidente Omar al Bashir dopo gli aumenti annunciati sui generi di prima necessità. Diversi palazzi governativi sono stati dati alle fiamme dai manifestanti e questo provocherà quasi certamente un giro di vite dal parte del governo che potrebbe voler reprimere le proteste nel sangue. Senza dimenticare che il paese ha tre fronti aperti in Darfur, Blue Nile e Kordofan del sud che hanno provocato migliaia di morti e milioni di rifugiati.