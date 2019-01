Germania, tre fermi per esplosione davanti a sede dell'ultradestra

Tre cittadini tedeschi sono stati fermati a Döbeln in Sassonia nell’ambito delle indagini sull’esplosione, avvenuta giovedì sera, davanti a una sede del partito di estrema destra Alternativa per la Germania . Si tratta di tre uomini di 29, 32 e 50 anni.

Jens Leopold abita proprio davanti alla sede del partito, l'esplosione ha distrutto i vetri delle finestre del suo appartamento: "Abbiamo cenato, abbiamo sparecchiato. Poi c'è stato uno scoppio nell'ufficio dall'altro lato della strada e i vetri sono andati in frantumi", ha detto.

Il socialdemocratico vicepresidente del Land, Martin Dulig, ha condannato l'episodio: "La violenza non è un mezzo della democrazia - ha scritto su Twitter - Alternativa per la Germania deve essere combattuta politicamente e non attraverso ordigni esplosivi".

La polizia sospetta si tratti di un attacco di matrice politica, con l'obiettivo di causare vittime.