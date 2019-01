Pompeo scambiato per Orbán: gaffe del governo brasiliano su Twitter

Sull'account ufficiale in inglese è comparso un tweet in cui si legge che "il Segretario di Stato degli Stati Uniti Mike Pompeo ha incontrato il nuovo presidente del Brasile Jair Bolsonaro nel giorno del suo insediamento a Brasilia".

Un errore sottolineato con un pizzico di ironia dall'ambasciata degli Stati Uniti in Brasile: "Grazie per questo bel tweet che mette in risalto le solide relazioni tra i nostri due paesi, ma quello nella foto non è il Segretario Pompeo".

Invece di rispondere con lo stesso umorismo, i responsabili dell'account ufficiale del governo brasiliano hanno preferito cancellare il tweet. Una toppa peggiore del buco visto che pochi minuti dopo sui social circolavano già diverse catture di schermata del tweet 'incriminato'.

Immancabili le prese in giro sui social, ma c'è anche chi ha provato a giustificare l'errore sottolineando l'innegabile somiglianza tra Bolsonaro ed Orbán.

La foto di Bolsonaro assieme al primo ministro ungherese è stata poi ripubblicata sul profilo Twitter del governo, questa volta con un testo corretto.