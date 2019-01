Brasile: la sfida di Jair Bolsonaro

E’ già al lavoro il presidente Jair Bolsonaro , che nel primo giorno dell’anno ha giurato prendendo ufficialmente le redini del Brasile . Arrivato in Rolls-Royce nel palazzo Planalto, tra imponenti misure di sicurezza, ha tenuto un breve discorso promettendo a tutti i cittadini di liberare il Paese dal socialismo e dal politicamente corretto, lanciando un patto nazionale che permetta di "tracciare nuovi sentieri".

Il primo a congratularsi con Bolsonaro, via Twitter, è stato Michel Temer, ex presidente del Brasile che insieme all’attuale presidente argentino Macri e al boliviano Evo Morales hanno augurato il meglio a un Paese considerato amico e fratello. A garantire il supporto a un paese amico e alleato anche Israele e Stati Uniti. Uno scambio di convenevoli reciproci forse anche in cerca di nuovi alleati.