Milan-Juventus in Arabia Saudita: donne ammesse solo nei settori per famiglie

Le tifose di Juventus e Milan che vogliono vedere allo stadio la partita valida per la Supercoppa italiana, in programma il 16 gennaio a Gedda, in Arabia Saudita, potranno farlo solo se accompagnate da un uomo.

Mercoledì la Lega Calcio ha pubblicato un comunicato in cui spiega come acquistare i biglietti e come sbrigare le pratiche burocratiche per ottenere il visto per l'Arabia Saudita.

La partita si giocherà al King Abdullah Sports City Stadium, uno degli impianti più grandi dell'Arabia Saudita. Le categorie di tagliandi in vendita sono due: i settori indicati come "singles" sono riservati agli uomini, sono quelli più vicini al campo e con una visuale migliore; i settori indicati come "families" sono misti per uomini e donne e sono situati nella parte superiore dello stadio, dove la visuale è peggiore.

Il comunicato della Lega Calcio sulla vendita dei biglietti

In poche ore sono stati venduti più di 50mila biglietti, ma allo stesso tempo è montata la polemica sulla decisione della Lega Calcio di giocare la partita in un Paese dove le donne non possono andare da sole allo stadio. I social sono stati inondati da centinaia di post di protesta.

Fino ad un anno fa in Arabia Saudita le donne non erano ammesse negli stadi. Nel gennaio 2018 è entrata in vigore una nuova legge, voluta dal principe Mohammed bin Salman, che gli consente di assistere alle partite ma solo in determinati settori dello stadio, quelli per 'famiglie'.

Nel giugno del 2018 la Lega Calcio ha ufficializzato l'accordo con la General Sports Authority (GSA), l'ente governativo responsabile per lo sport in Arabia Saudita, in base al quale tre delle prossime cinque edizioni della Supercoppa italiana saranno disputate in Arabia Saudita. Un accordo che, stando all'Ansa, porterà nelle casse della Lega circa 7 milioni di euro.