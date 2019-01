Danimarca: 8 morti nell'incidente ferroviario

Si aggrava il bilancio dell’incidente ferroviario avvenuto mercoledì mattina su un ponte in Danimarca: sale a otto il numero dei morti, si tratta di cinque donne e tre uomini. I feriti sono 16. Lo ha reso noto la polizia danese.

Intanto le indagini vanno avanti e si concentrano su un rimorchio mancante da uno dei due treni coinvolti, come spiega uno degli investigatori impegnati a far luce sulle cause del disastro.