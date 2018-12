Giochi di guerra fra Damasco e Ankara

Un'altra polveriera sta per esplodere in Siria, vicino alla cittadina di Manbij. La Free Syrian Army ha deciso di entrare in città e liberarla dall'Isis. Uno dei leader dice: "Siamo pronti a prendere a città nonostante quello che dice il regime malvagio del presidente Assad. Il presidente e i suoi tagliagole non riusciiranno a entrare in città. Se dio vuole noi lo faremo da liberatori".