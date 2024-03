Di Euronews

Voto in Turchia: si tratta di un test importante per il presidente Recep Tayyip Erdogan, che si propone di riconquistare Istanbul, finita all'opposizione nelle elezioni del 2019

PUBBLICITÀ

Seggi elettorali chiusi per le elezioni amministrative in tutte le 81 province della Turchia. I risultati preliminari sono attesi a partire dalle 21:00.

Si tratta di un test importante per il presidente Recep Tayyip Erdoğan, che si propone di riconquistare Istanbul, finita all'opposizione nelle elezioni del 2019.

"Dobbiamo riprendere il lavoro da dove era stato interrotto, porre fine a questo periodo di fango e rimetterci al servizio della popolazione come abbiamo fatto per trent'anni. Questi sono stati 5 anni persi", ha detto Erdoğan in un comizio avvenuto proprio a Istanbul a chiusura della campagna a favore dei propri candidati.

Nell'ultimo mese e mezzo Erdoğan ha supportato i candidati del suo partito islamico-conservatore Akp, in un tour elettorale in giro per tutto il Paese.

"Ora è il momento di proteggere le urne e i voti", ha dichiarato il presidente Recep Tayyip Erdoğan su X.

Disordini nella città a maggioranza curda

Una serie di incidenti è scoppiata a margine del processo elettorale non lontano dalla città a maggioranza curda di Diyarbakir, nel sud-est. Il bilancio è di almeno una vittima e altre 12 persone ferite. Lo ha fatto sapere il ministero alla Salute turco.

La Tv di Stato turca Trt sostiene che i disordini sono scoppiati dopo un acceso dibattito su un candidato locale, nel quartiere di Sur della città curda.

Secondo le previsioni, Erdoğan manterrà il controllo dell'Anatolia centrale mentre la costa dell'Egeo e del Mediterraneo dovrebbe restare in mano all'opposizione, con i sondaggi che danno favorito Mansur Yavas ad Ankara, dove già vinse nel 2019, strappando la capitale al partito di Erdoğan che la governava dal 2004.

La formazione filo curda e di sinistra Dem è forte nel sud est, al confine con Siria ed Iraq, dove ha già vinto nel 2014 e cinque anni più tardi, nel 2019, ma molti tra i sindaci eletti sono stati poi accusati di legami con il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk), ritenuto da Ankara terrorista, e sostituiti con amministratori di nomina governativa.

Amministrative in Turchia, Erdoğan ha votato a Istanbul

Il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ha votato per le elezioni amministrative a Istanbul, accompagnato dalla moglie Emine, nel quartiere di Uskudar, sulla sponda asiatica della città sul Bosforo. Lo riporta l'agenzia Anadolu.

"Se Dio vuole, queste elezioni segneranno l'inizio di una nuova era per il nostro Paese", ha affermato Erdoğan, parlando con i giornalisti dopo il voto.