I dolori di Trump: democratici, migranti e shutdown

Mentre i migranti dal Messico tentano costantemente di entrare negli USA il presidente Trump si sente messo alle strette: il 3 gennaio i democratici prenderanno il controllo del Congresso e non saranno certo concilianti con le sue richieste; così l'inquilino della Casa Bianca alza la posta e minaccia via tweet di costruire il muro di confine col Messico oltre a dichiarare di voler interrompere gli aiuti verso quei paesi da cui vengono molti migranti.

Intanto a parte qualche veloce sortita Trump ha cancellato tutti i suoi programmi per le feste e per la fine dell'anno e rimarrà a Washingtoin fino a che non sarà terminato lo shutdown. Un momento di riflessione per capire bene quali sono le mosse che potranno garantire la prosecuzione del suo mandato senza eccessive difficoltà.