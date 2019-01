Stati Uniti, la democratica Pelosi promette battaglia contro shutdown

Nancy Pelosi, appena rieletta presidente della Camera - riconquistata a novembre dai democratici - promette battaglia per ribaltare lo shutdown voluto da Donald Trump. Lo fa ricordando l'importanza di quella camera, in un discorso inaugurale che allude chiaramente al nuovo corso tracciato dalle elezioni di medio termine, che hanno privato i repubblicani della supremazia al congresso

I democratici intendono votare un provvedimento urgente per rifinanziare le agenzie federali rimaste a secco con lo Shutdown, che Donald Trump sta usando come strumento di pressione per ottenere il via libera alla costruzione del muro al confine col Messico

E prendendo atto dell'elezione di una sua agguerrita avversaria, il Presidente non ha perso occasione per fare riferimento al muro che intende costruire, "Voi potete chiamarlo una barriera o come vuolete" ha detto Trump, dopo essersi congratulato con Pelosi. "Ma essenzialmente abbiamo bisogno di protezione nel nostro paese, e per questo lo costruiremo".