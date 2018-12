Belgio: giudice ordina il rimpatrio delle famiglie dei terroristi Isis dalla Siria

Un giudice ha ordinato al governo belga di far rientrare sei bambini, figli di militanti dello Stato Islamico (IS) e le loro madri, attualmente tutti detenuti in un campo in Siria controllato dai curdi. Le due donne erano partite cinque anni fa per raggiungere i loro mariti ora deceduti. Secondo il provvedimento il governo dovrà agire entro 40 giorni o pagare una sanzione giornaliera di 5.000 euro per ogni bambino.