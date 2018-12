Venezuela non paga i suoi debiti

Mettiamola così: un paese sudamericano che molti non sanno eppure dove si trovi, fallisce. Molti non saranno interessati perché si tratta di una situazione difficile, drammatica forse, ma locale. Giusto? Non proprio. Dozzine di fondi privati e di banche hanno investito soldi di migliaia di americani nei bond di Caracas. Che adesso ha smesso di pagare gli interessi. Per questo alcuni creditori hanno deciso di mettere in mora e congelare gli asset dell'unica azienda venezuelana che ancora ne possiede: PDVSA, la compagnia petrolifera statale presente negli Stati Uniti ancheattraverso la catena di pompe di benzina Citgo, socia dei russi della Rosneft.