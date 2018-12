Giochi 2026: vertice a Palazzo Chigi

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Ha preso il via a Palazzo Chigi il vertice sulla candidatura ai giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Dal sottosegretario con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti, ricevuti i sindaci delle due città, Giuseppe Sala e Gianpietro Ghedina, i governatori di Lombardia e Veneto, Attilio Fontana e Luca Zaia, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, il segretario Carlo Mornati e la coordinatrice della candidatura, Diana Bianchedi. Per il comitato italiano Paralimpico, il numero uno Luca Pancalli.

euronews pubblica le notizie d'ansa ma non interviene sui contenuti degli articoli messi in rete. Gli articoli sono disponibili su euronews.net per un periodo limitato.