Georgia: svelato il segreto del calice di Trialeti

"Abbiamo deciso non solo di fare una copia del calice ma anche di ricostruire il procedimento. Per lo studio abbiamo creato degli utensìli simili a quelli usati all'epoca" dice il capo progetto Ermile Maghradze.

Come lavoravano gli orafi 4mila anni fa? Dà una risposta a questa domanda la mostra in corso al museo di Tbilisi in Georgia . I ricercatori hanno riprodotto il famoso calice di Trialeti , che risale al secondo millennio prima di Cristo, cercando di ricostruire la tecnica degli orafi dell'epoca.

"Quindi possiamo affermare che in Georgia, nel Caucaso, circa 4mila anni fa avevamo un metodo innovativo per lavorare il metallo, che poi è stato usato in tutto il mondo" aggiunge Davit Lordkipanidze, direttore del museo.

Non a caso la mostra si chiama "Saggezza trasformata in oro". Oltre al calice sono in mostra tutti gli strumenti e i materiali usati per la sua copia. Assieme ad altri ritrovamenti e a gioielli antichi. Esposti fino a febbraio.