Venti forti dal Nord al Centro-Sud

(ANSA) - ROMA, 7 DIC - Dalla notte di oggi in arrivo venti da forti a burrasca da nord-ovest sulla Sardegna, con raffiche fino a burrasca forte sui settori settentrionali. Dalle prime ore di domani il fenomeno i settori appenninici dell'Emilia-Romagna ed i settori appenninici e costieri di Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo e Molise, in trasferimento, nel pomeriggio, ai settori costieri della Puglia. Mareggiate lungo le coste esposte. Lo prevede un avviso meteo della Protezione civile che riporta gli effetti di una "veloce depressione di origine atlantica" sul Paese. (ANSA)

