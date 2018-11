Più tecnici per manutenzione casette

(ANSA) - ROMA, 6 NOV - Più tecnici per garantire una migliore manutenzione delle Soluzioni abitative d'emergenza (Sae), le casette nelle aree terremotate del centro Italia. E' quanto deciso questa mattina al termine di una riunione che si è tenuta nella sede della Protezione Civile presieduta dal capo Dipartimento Angelo Borrelli proprio per rafforzare la collaborazione tra i Comuni del cratere sismico, i cittadini residenti nella Sae e le ditte costruttrici delle casette. All'incontro hanno partecipato l'assessore della regione Marche Angelo Sciapichetti, il Sindaco di Pieve Torina Alessandro Angelucci, il coordinatore dei comitati Terremoto Centro Italia Francesco Pastorella ed i rappresentanti del Consorzio Stabile Arcale e del Consorzio Nazionale Servizi (Cns).

