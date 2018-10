Antitrust multa Apple e Samsung: "Aggiornamenti software per rallentare smartphone"

Dimensioni di testo Aa Aa

Il Garante italiano della concorrenza e del mercato ha multato Apple e Samsung per avere costretto i consumatori a scaricare aggiornamenti che hanno rallentato o compromesso la funzionalità dei loro smartphone. Apple ha ricevuto una sanzione di 10 milioni di euro, mentre Samsung dovrà sborsare 5 milioni. La multa inflitta all'azienda di Cupertino è più alta perché, in aggiunta, non ha correttamente informato gli utenti della deteriorabilità delle sue pile al litio. Nel comunicato del Garante si legge che "le società del gruppo Apple e del gruppo Samsung hanno realizzato pratiche commerciali scorrette in violazione degli artt. 20, 21, 22 e 24 del Codice del Consumo in relazione al rilascio di alcuni aggiornamenti del firmware dei cellulari che hanno provocato gravi disfunzioni e ridotto in modo significativo le prestazioni, in tal modo accelerando il processo di sostituzione degli stessi".

"Tali società hanno, infatti, indotto i consumatori - mediante l’insistente richiesta di effettuare il download e anche in ragione dell’asimmetria informativa esistente rispetto ai produttori - ad installare aggiornamenti su dispositivi non in grado di supportarli adeguatamente, senza fornire adeguate informazioni, né alcun mezzo di ripristino delle originarie funzionalità dei prodotti".