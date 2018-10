Conal e la Poster-Art che "attacca" i politici USA

Robbie Conal è considerato uno dei piu' irriverenti artisti della "Poster-Art". Con i suoi disegni, da anni, mette alla berlina, anche in maniera grottesca, i politici americani. Questa volta, oltre ai sui lavori storici, ad essere presa di mira è l'amministrazione Trump in una mostra alla Track 16 Gallery di Los Angeles

ROBBIE CONAL, ARTISTA: "Dovrebbe essere in un posto dove non dovrebbe essere e per come sorprende le persone in qualunque cosa stiano facendo nella loro vita quotidiana il pensiero di tutta questa gente è che lui a nome di tutti abbia spesso abusato del suo potere".

CAROL PATCHETT, VISITATRICE: "Tutto il lavoro di Robbie non fa altro che farci vedere tutto quello che di male c'è dietro le maschere che queste persone indossano."

Politicamente scorretto, Conal mostra Trump con un cappello militare russo e alcuni della sua amministrazione con il naso da Pinocchio. La mostra sarà poi esposta a Washington.