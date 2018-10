Volkswagen offere incentivi per cambiare i vecchi diesel

Per il cambio di un veicolo da Euro 1 a Euro 4 viene offerto un incentivo economico tra i 1500 e gli 8000 euro in tutta la Germania. Per i residenti in una delle 14 città tedesche classificate come "aree a forte inquinamento", inoltre, è previsto un ulteriore sgravio.

La casa tedesca punta a rinnovare la gran parte delle vetture diesel della propria marca circolanti, dopo lo scandalo dieselgate che l'ha travolta in Europa e negli Usa. Qui, un analogo programma di riacquisto riguarda 300.000 automobili.