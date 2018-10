Hiv: virus "non rilevabile" in cinque pazienti curati con le staminali

Il trattamento dell'Hiv con le cellule staminali potrebbe essere arrivato ad un punto di svolta. Una ricerca condotta in Spagna su sei pazienti ha mostrato che, in seguito al trapianto di cellule staminali prelevate da midollo osseo e cordone ombelicale, in cinque di loro non c'è più traccia di un serbatoio Hiv latente; inoltre, a sette anni dal trapianto, in uno dei pazienti non sono più presenti gli anticorpi anti-Hiv.