Canada: al via la vendita legale di cannabis, code fuori dai negozi

Una lunga coda si è formata sin dalle primissime ore di questo mercoledì a San Giovanni di Terranova, in Canada. E non per acquistare il nuovo i-Phone, bensì per poter comprare i primi grammi legali di marijuana.

Dal 17 ottobre 2018, infatti, nel Paese nordamericano la cannabis per uso ricreativo è ufficialmente legale. Per la felicità dei canadesi.

"Sono emozionatissimo, non ci credo. Ce l'abbiamo fatta", dichiara un acquirente. "Tutti questi anni di attivismo sono stati ripagati. La cannabis è legale in Canada e tutti dovrebbero venire qui per godersi la nostra cannabis".

"E' come la fine del proibizionismo, ma per quanto riguarda la cannabis", spiega un altro. "E' qualcosa che vuoi raccontare ai tuoi figli: tu c'eri quando l'hanno legalizzata. E' qualcosa che sarà scritto nei libri di storia".

In Canada - primo Paese del G7 a legalizzare la cannabis per uso ricreativo e secondo al mondo dopo l'Uruguay- non tutti però potranno acquistare marijuana. Saranno infatti solo i canadesi sopra i 18 anni a poterlo fare. Per tutti gli altri, bisognerà aspettare il diciottesimo compleanno.