Ultimo domicilio conosciuto

ISTANBUL (TURCHIA) - Il consolato dell'Arabia Saudita a Istanbul, in Turchia, ultimo domicilio conosciutoi del giornalista Jamal Khashoggi - notoriamente critico nei confronti del governo e, in particolare del principe Mohammed bin Salman - di cui non si hanno piu notizie dal 2 ottobre scorso.

Adesso emergerebbero registrazioni audio e video dell'interrogatorio, delle torture subite e della morte dal giornalista, all'interno del consolato: i servizi segreti turchi ne avrebbero informato funzionari del Dipartimento di Stato americano.

Ma, per ora, non c'è traccia di questi video e di questi audio.

2 ottobre 2028, ore 13.14: Khashoggi entra al consolato saudita di Istanbul.

Ucciso e fatto a pezzi

Secondo le indiscrezioni del New York Times, che cita fonti della polizia turca, Khashoggi sarebbe stato ucciso e fatto a pezzi con un segaossi - meno di due ore dopo che il giornalista era entrato al consolato - da parte di un commando composto addirittura da 15 agenti sauditi e poi caricato su un furgone nero ripreso dalle telecamere sul retro del consolato.

2 ottobre 2018, ore 15.11: un furgone nero esce dal retro del consolato saudita.

Le smentite di Riad, i dubbi di Erdoğan

Da Riad giungono secche smentite, affermando che Khashoggi è tranquillamente uscito dal consolato sulle sue gambe e che la sua sparizione sarebbe volontaria.

La fidanzata, che lo aspettava fuori, non l'hai mai visto uscire.

Lo stesso Erdoğan ha ordinato un'ispezione nel "consolato dei misteri". E ha chiesto a Riad di mostrare un video che mostri Khashoggi vivo. Se lo è ancora....

Il luogo del probabile crimine: il consolato saudita a Istanbul, in Turchia.

Dov'è Khashoggi?

Davanti all'ambasciata dell'Arabia Saudita a Washington si sono radunati in tanti, per chiedere giustizia. La domanda è: dov'è Khashoggi?

Il principe ereditario saudita Mohammed Bin Salman viene raffigurato con la mani insanguinate.

Un immagine del principe saudita Mohammed bin Salman, raffigurato con le mani insanguinate.

Trump indignato: ma niente sanzioni

indignato per la sparizione del giornalista, sulla vicenda è intervenuto anche Donald Trump, Presidente degli Stati Uniti, di cui l'Arabia Saudita è tradizionaale alleato. Per ora non sono previste sanzioni nè il congelamento della vendita di armi.